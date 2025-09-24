На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Аланье

ТАСС: двое пострадавших в ДТП в Аланье россиян находятся в реанимации
true
true
true
close
IHA

Десять россиян, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, остаются в больницах. Двое из них лежат в реанимации без сознания, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

Дипломаты уточнили, что медицинские услуги оказываются всем пострадавшим в необходимом объеме на основании страховых полисов. Также они пообещали оказать консульское содействие родственникам в случае обращения в генконсульство. Ситуация находится на контроле, добавили они.

23 сентября туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в районе Конаклы в Аланье. По данным агентства IHA, в результате этой аварии пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пострадавших увезли в ближайшие больницы.

Среди тех, кто получил травмы, оказались туристы из России. По данным портала «78|Новости», после лобового столкновения двух автобусов один из пострадавших потерял память. Его супруга рассказала, что мужчина ничего не помнит ни до аварии, ни после. В настоящее время турист находится в больнице, ему предстоит пройти восстановление после посттравматического шока. Его супруга получила ушибы лица и ноги, медики отпустили женщину сразу после ДТП.

Ранее в Турции в результате ДТП с участием автобуса пострадали шесть россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами