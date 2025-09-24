В Москве девушка на скутере попала под трамвай

360.ru: в Москве девочка-подросток на скутере въехала под трамвай

В Москве 17-летняя девушка попала под трамвай, когда двигалась по дороге по проспекту Мира на скутере. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Девушку удалось вытащить, ее отправили в больницу. Согласно предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что она переезжала дорогу в неположенном месте.

До этого в Петербурге десятиклассницу госпитализировали после аварии: 16-летняя девушка вышла из трамвая и переходила улицу, но в какой-то момент ее сбил водитель на машине марки Skoda. По предварительной информации, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика.

Ранее в Ростовской области на видео попало, как подросток на скутере влетел в столб.