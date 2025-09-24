Мужчина несколько дней тайно снимал женщин в примерочных и был пойман с поличным

В США поймали вуайериста, который снимал женщин в примерочных супермаркета. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Жителю Калифорнии, 25-летнему Джеку Кроуфорду, предъявили восемь обвинений по статье о вторжении в частную жизнь, что является тяжким преступлением по законам штата. Его подозревают в том, что он тайно снимал на видео женщин в примерочных магазина Target в Таузенд-Оукс.

Мужчину задержали после того, как 5 июня посетительница магазина заметила на стене в примерочной телефон и закричала. В этот момент телефон быстро убрали. Полиция задержала Кроуфорда, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

В телефоне у подозреваемого хранились видео, сделанные 12 мая, 2 и 5 июня, на которых женщины переодевались в тех же примерочных. На данный момент выявили восемь пострадавших, но в полиции уверены, что на счету Кроуфорда может быть больше жертв.

Расследование по делу продолжается. Мужчина ожидает суда, находясь под арестом.

Ранее американка нашла скрытую камеру в туалете на работе и уличила коллегу в вуайеризме.