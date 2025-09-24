На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альянс турагентств ответил на сообщения о проблемах россиян с въездом в Китай

АТА: данные о недопуске россиян в Китай из-за турецких штампов – это подлый фейк
Kristina Zhuravleva/Shutterstock/FOTODOM

Сообщения о том, что туристы из России сталкиваются с проблемами при въезде в Китай из-за наличия в паспортах штампов Турции, не соответствуют действительности. Эта информация является фейком, заявил RT вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

«Это не просто фейк, а стопроцентный подлый, мастерски сделанный фейк. Потому что семь миллионов россиян ежегодно посещают Турцию, то есть это то, что по-настоящему пугает людей... Россиян пускают в Китай, даже если вы были три-пять раз в Турции», — подчеркнул турэксперт.

Он назвал недостоверными данные о том, что сложности с въездом в КНР могут возникнуть также из-за нечеткости штампа погранслужбы Турции. Это не станет причиной отказа во въезде в Китай, подчеркнул Мкртчян.

Напомним, туристический портал Tourdom сообщил, что российского туриста не пустили в Китай по безвизовому режиму из-за турецких штампов в загранпаспорте. Уточняется, что путешественник побывал в Турции трижды, а отказали ему во въезде в КНР из-за того, что турецкие печати плохо читаются.

Ранее в РСТ заявили, что безвиз с Китаем удвоит поток туристов из России.

