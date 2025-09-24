В Сочи и Геленджике сняли ограничения на прием самолетов

В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов. В период их действия семь самолетов, следовавших в Сочи, направили на запасные аэродромы.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для гарантии безопасности полетов, которая остается приоритетом.

До этого аналогичные меры ввели в аэропорту Волгограда. Позже власти приостановили работу воздушной гавани Самары.

Накануне представители столичных аэропортов сообщили, что в Москве свыше 200 рейсов отменили или задержали на фоне атаки украинских беспилотников.

Так, утром в Шереметьево на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 — отменено. В аэропорту Домодедово перенесли четыре рейса и два отменили. Во Внуково задержано 40 рейсов, пять перенаправлено в аэропорты других регионов России. В подмосковном аэропорту Жуковский один рейс задержали и три отменили.

