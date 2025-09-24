У россиян могут возникнуть проблемы при въезде в Китай из-за штампа Турции

Российского туриста не пустили в Китай по безвизовому режиму из-за турецких штампов в загранпаспорте. Об этом сообщает Tourdom.

В публикации отмечается, что россиянин до поездки в Китай трижды был в Турции. Всего его визиты были краткосрочными.

«Но во въезде в Китай ему отказали. Как выяснилось, из-за того, что турецкие печати плохо читаются», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что россияне стали чаще бронировать отели в КНР в сентябре. Аналитики заявили, что количество забронированных россиянами отелей в КНР в сентябре увеличилось на 25%. Наибольшей популярностью пользуются гостиницы в Шанхае — 28,6% бронирований.

Пекин с 15 сентября отменит визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма, а также посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В АТОР и РСТ прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, сколько стоит жить в Китае месяц.