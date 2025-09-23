На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участники «Активного гражданина» проголосовали за лучшие площадки «Лето в Москве»

В столице выбрали лучшие площадки проекта «Лето в Москве»
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Жители столицы проголосовали за лучше площадки проекта «Лето в Москве» с помощью «Активного гражданина», сообщается на сайте mos.ru.

Среди бульваров лучшими стали площадки на Чистопрудном, Гоголевском, Тверском, Страстном и Петровском бульварах. Эти площадки выбрали 67%, 66%, 64%, 61% и 58% соответственно.

Также в парках Москвы проходили выступления цирка шапито. Посетители могли увидеть дрессированных тигров, иллюзионистов, акробатов и других участников цирка в кинопарке «Москино», Измайловском парке и парке «Южное Бутово». Лидером среди проголосовавших стал кинопарк «Москино», получив 58% положительных отзывов.

Кроме того, летом в столице проходили публичные чтения в рамках проекта «Книга в городе». На площадках в Пушкинском сквере, на Театральной площади и на Сретенском бульваре организовывали мастер-классы, книжные клубы и автограф-сессии известных авторов. Площадка в Пушкинском сквере получила 73% голосов, заняв первое место.

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» лучшей стала площадка в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» (67% голосов).

Летом москвичи также могли наблюдать театральные выступления артистов из России и зарубежных стран на фестивале «Театральный бульвар». На Цветном бульваре проходили цирковые представления, в «Музейном парке» — современные драматические и музыкальные постановки, на Покровском бульваре – классические спектакли для всей семьи, а на Чистопрудном бульваре – кукольные спектакли и творческие мастерские.

