Названы главные сигналы дефицита магния в организме

Биохакер Молоствова: тяга к сладкому может говорить о дефиците магния
Sergey Neanderthalec/Shutterstock/FOTODOM

Ухудшение здоровья костей может сигнализировать о дефиците магния в организме, поскольку он способствует активации витамина D и участвует в регулировании гомеостаза кальция и фосфата. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

«Магний представлен в каждой клетке нашего тела. Он участвует в более чем 600 ферментативных реакциях, необходимых для поддержания нормального функционирования организма. Около 60% магния содержится в костях, а остальная часть распределяется в мышцах и жидкостях организма», — уточнила она.

По ее словам, о нехватке магния могут говорить сильная тяга к сладкому, развитие неврологических проблем, включая кортикальную депрессию и гиперагрегацию тромбоцитов, головные боли, мышечные расстройства — подергивания, тремор, спазмы, судороги и припадки. Кроме того, дефицит магния связан с инсулинорезистентностью и повышенным риском развития сахарного диабета второго типа, заключила Молоствова.

Исследователи из Китая до этого выяснили, что недостаток магния в организме может повышать вероятность развития гиперактивного мочевого пузыря (ГМП). Гиперактивный мочевой пузырь сопровождается частыми и внезапными позывами к мочеиспусканию, которые трудно контролировать. Он существенно снижает качество жизни, но его причины до конца не изучены.

Ранее россиянам назвали вещества, защищающие от старения.

