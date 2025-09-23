На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Северном Чертаново прорвало трубу

Москва с огоньком: в Северном Чертаново прорвало трубу с кипятком
true
true
true
close
Telegram-канал «Москва с огоньком»

В московском районе Северное Чертаново прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Северном Чертаново со стороны Сумского проезда прорвало трубу с кипятком», — говорится в посте.

В середине июля этого года в центре Москвы прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел в Мещанском районе, на улице Пушечной, во время работ. Очевидцы рассказывали, что поломка находится за стеной, поэтому оценить ее масштаб сразу не получилось.

В мае в многоэтажном доме на севере Москвы прорвало трубу с кипятком, в результате чего оказались затоплены квартиры. Инцидент произошел в районе Ховрино на улице Дыбенко. Сообщалось, что жители дома уже шесть месяцев страдают из-за регулярных аварий из-за прорыва труб. Жильцы пишут жалобы по поводу затопления квартир кипятком, однако никто не спешит устранить проблему.

В управляющей компании отвечают, что полная замена труб будет осуществлена в 2039 году в рамках капитального ремонта. Жильцы хотят за свой счет поменять трубы, поскольку уже устали от затоплений.

Ранее в Екатеринбурге из-за прорыва трубы забил огромный фонтан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами