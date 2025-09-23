Москва с огоньком: в Северном Чертаново прорвало трубу с кипятком

В московском районе Северное Чертаново прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Северном Чертаново со стороны Сумского проезда прорвало трубу с кипятком», — говорится в посте.

В середине июля этого года в центре Москвы прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел в Мещанском районе, на улице Пушечной, во время работ. Очевидцы рассказывали, что поломка находится за стеной, поэтому оценить ее масштаб сразу не получилось.

В мае в многоэтажном доме на севере Москвы прорвало трубу с кипятком, в результате чего оказались затоплены квартиры. Инцидент произошел в районе Ховрино на улице Дыбенко. Сообщалось, что жители дома уже шесть месяцев страдают из-за регулярных аварий из-за прорыва труб. Жильцы пишут жалобы по поводу затопления квартир кипятком, однако никто не спешит устранить проблему.

В управляющей компании отвечают, что полная замена труб будет осуществлена в 2039 году в рамках капитального ремонта. Жильцы хотят за свой счет поменять трубы, поскольку уже устали от затоплений.

Ранее в Екатеринбурге из-за прорыва трубы забил огромный фонтан.