Более 600 инвесторов пригласили на Moscow Startup Summit

Ведяхин: стартапы на Moscow Startup Summit смогут договориться о пилоте с корпорациями

Сбер пригласил на Moscow Startup Summit более 600 российских и зарубежных инвесторов, рассказал в интервью Chinadaily первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

«На саммите стартапы смогут не только привлечь инвестиции, но и договориться о пилоте с корпорацией, получить обратную связь от экспертов, познакомиться с другими командами», — сказал он.

Ведяхин добавил, что на саммите будут работать практические воркшопы для отработки прикладных навыков.

«Мы формируем программу так, чтобы предприниматели получили конкретные результаты: контакты, договоренности о сотрудничестве, идеи для масштабирования. Создаем отдельные зоны для нетворкинга, где можно спокойно встретиться и поговорить один на один», — сказал он.

Также Ведяхин рассказал, что для удобства коммуникации участники получат доступ к приложению со всей базой гостей.

«Подтверждение остается за адресатом, но это реальный инструмент для того, чтобы завести важные контакты и договориться о сотрудничестве. По опыту крупнейших международных конференций, именно такие форматы дают наибольшую ценность, ведь из короткого разговора может вырасти сделка или совместный проект», — заключил Ведяхин.

