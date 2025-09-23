На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 600 инвесторов пригласили на Moscow Startup Summit

Ведяхин: стартапы на Moscow Startup Summit смогут договориться о пилоте с корпорациями
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Сбер пригласил на Moscow Startup Summit более 600 российских и зарубежных инвесторов, рассказал в интервью Chinadaily первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

«На саммите стартапы смогут не только привлечь инвестиции, но и договориться о пилоте с корпорацией, получить обратную связь от экспертов, познакомиться с другими командами», — сказал он.

Ведяхин добавил, что на саммите будут работать практические воркшопы для отработки прикладных навыков.

«Мы формируем программу так, чтобы предприниматели получили конкретные результаты: контакты, договоренности о сотрудничестве, идеи для масштабирования. Создаем отдельные зоны для нетворкинга, где можно спокойно встретиться и поговорить один на один», — сказал он.

Также Ведяхин рассказал, что для удобства коммуникации участники получат доступ к приложению со всей базой гостей.

«Подтверждение остается за адресатом, но это реальный инструмент для того, чтобы завести важные контакты и договориться о сотрудничестве. По опыту крупнейших международных конференций, именно такие форматы дают наибольшую ценность, ведь из короткого разговора может вырасти сделка или совместный проект», — заключил Ведяхин.

Ранее Александр Ведяхин заявил о нормализации глобального венчурного рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами