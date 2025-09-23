На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина отрубил девочке руку мачете, приняв ее за члена банды

MS News: таец отрубил мачете кисть девочке, приняв ее за члена банды
Мужчина в Таиланде отрубил девочке-подростку руку мачете, приняв ее за члена банды, пишет Mustshare News.

Как сообщают СМИ, 23-летний мужчина нанес с помощью мачете тяжелые травмы 14-летней девочке, в результате чего ей была отрублена кисть руки. Конфликт произошел возле местного магазина, где собралась группа подростков.

По данным полиции, подозреваемый по имени Маунг вместе с сообщниками разыскивали членов враждебной группировки. Увидев компанию у магазина, они немедленно начали атаку. Офицеры сообщают, что он объяснил свой поступок тем, что принял жертву за мальчика из-за капюшона.

Преступник скрылся с места происшествия, но был задержан на следующий день на контрольно-пропускном пункте при попытке уехать в Бангкок. Выяснилось, что он ранее уже привлекался за аналогичное преступление. Всего по делу о стычке задержаны 15 подозреваемых, розыск предполагаемого лидера банды продолжается.

Ранее мужчина угрожал повару мачете и пистолетом ради шашлыка.

