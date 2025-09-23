Мирошник: ВСУ в стиле нацистов воюют с детьми и стариками

Служащие Вооруженных сил Украины целенаправленно создают угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних. Об этом написал в своем Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник.

«Украинские дроны атакуют жилые многоэтажки, гражданские коммерческие объекты, гражданский транспорт... Враг целенаправленно создает угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних. Это очень даже в стиле нацистов? - воевать с детьми, женщинами и стариками», — говорится в посте.

23 сентября Белгороде в результате целенаправленного удара украинского беспилотника по коммерческому объекту мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одного мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу, его состояние тяжелое.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что за понедельник, 22 сентября, в Белгороде и Белгородском районе были сбиты 76 беспилотников, в результате атак пострадали 16 человек.

Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой, подчеркнул губернатор.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.