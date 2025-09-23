На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России началось голосование за лучшие практики работы с избирателями

Голосование в рамках конкурса «Народный депутат» завершится 15 октября
«Единая Россия»

В России стартовало голосование за лучшие практики работы с избирателями в рамках конкурса «Народный депутат», сообщает пресс-служба «Единой России».

Голосование продлится до 15 октября.

Всего свои презентации представили муниципальные депутаты из 58 субъектов РФ.

«Работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше. От этого, в том числе, зависит доверие к власти и к «Единой России», — отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он добавил, что общая задача партии и общества – слышать, помогать и воплощать запросы.

«В этом помогают представленные на конкурс практики», — сказал он.

Желающие смогут отдать свои голоса на портале конкурса, а лучше практики распространят и на другие муниципалитеты.

