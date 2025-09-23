SCMP: в Гонконге 10 пенсионеров упали с эскалатора и оказались в больнице

В Гонконге группа из десяти пенсионеров «как домино» упала с эскалатора и попала в больницу, пишет South China Morning Post.

Инцидент с массовым падением людей на эскалаторе, в котором пострадали 10 человек, произошел в торговом центре Kings Wing Plaza. Все потерпевшие были госпитализированы с травмами, включая черепно-мозговые травмы и переломы.

Сообщается, что пожилая женщина упала на вершине эскалатора, что вызвало цепную реакцию: следом за ней потеряли равновесие и упали другие пассажиры, которые также оказались пенсионерами. Свидетели события, в том числе организаторы благотворительного банкета из ресторана торгового центра, бросились на помощь, используя подручные средства для остановки кровотечений и помогая пострадавшим выбраться.

Полиция оцепила место происхождения и начала расследование. Для установления причин инцидента к работе привлечен Департамент электромеханического обслуживания. Работа эскалатора приостановлена до завершения всех проверок.

