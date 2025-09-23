Власти Белгородской области назвали число пострадавших в результате атаки ВСУ

В Белгородской области семь мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде ранены четверо жителей, трое из которых пострадали при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом», — заявил он.

По словам губернатора, у женщины зафиксировано осколочное ранение ноги, у мужчины ранение правого предплечья. Другой пострадавших получил непроникающее ранение грудной клетки. Один из пострадавших получил помощь на месте, других доставили в местную больницу.

Гладков добавил, что в селе Стрелецком Белгородского района в результате падения дрона возле коммерческого объекта получили различные ранения трое мирных жителей, включая 13-летнего ребенка. У девочки слепое осколочное ранение головы. Двух женщин, которые получили осколочные ранения, доставили в больницу.

Глава региона рассказал, что в шести квартирах жилой многоэтажки выбиты окна. Помимо этого, у одного из домов посечена кровля.

Кроме того, разрушения заметили в селе Стрелецком. На территории населенного пункта повреждены два коммерческих объекта и три легковых автомобиля.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.