Назван ингредиент, который можно добавить в фарш вместо хлеба

Pravda.Ru: разрыхлитель можно добавить в фарш вместо хлеба
true
true
true
close
Shutterstock

В котлеты вместо размоченного в молоке или воде хлеба можно добавлять разрыхлитель. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Он также поделился рецептом приготовления котлет. Для них потребуются 1,4 кг фарша из грудки индейки, 140 г говяжьего фарша, два яйца, две луковицы, три зубчика чеснока, пучок петрушки, две столовые ложки паприки, соль и перец — по вкусу, а также разрыхлитель. Фарш нужно смешать с яйцами, мелко нарезанным луком, измельченным чесноком и петрушкой, после чего — добавить разрыхлитель, приправить блюдо паприкой и специями. Далее нужно смешать ингредиенты и сформировать котлеты.

«Выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, придавая им произвольную форму. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите противень в нее. Когда одна сторона котлеток подрумянится, переверните их и продолжайте запекать до готовности», — добавили в сообщении.

Бренд-шеф ресторана «Бабель» Алена Комар до этого рассказала «Газете.Ru», что для приготовления вкусного форшмака необходима правильно подобранная селедка. Комар отметила, что у каждой хозяйки и заведения есть свой особый рецепт, который делает его уникальным. Так, например, в ресторане «Бабель» к классическим ингредиентам добавляют зеленые яблоки.

Ранее повар рассказал, как работать с песочным тестом для тарта.

