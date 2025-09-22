Французские таможенники изъяли 1,5 тонны кокаина недалеко от Парижа

На севере Франции таможеники изъяли 1,5 тонны кокаина, общей стоимостью приблизительно в €36 млн. Об этом сообщило издание Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру.

«18 сентября 2025 года почти 1,5 тонны белого порошка были обнаружены в грузовике, перехваченном таможенниками Тура (Индр-и-Луара) у крупнейшего в Европе пункта оплаты на автостраде», — говорится в материале.

Сообщается, что найденный порошок доставили в Французское управление по борьбе с наркотиками для анализа, подозреваемым оказался водитель нидерландского происхождения.

До этого в порту Петербурга обнаружили рекордную партию кокаина, которую перевозили под видом бананов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Инцидент произошел 29 августа на территории морского порта. Наркотическое вещество было обнаружено в контейнере, прибывшем на судне «Cool Emerald» из Эквадора с грузом бананов. В ходе проверки по информации от зарубежных партнеров было найдено 1,5 тысячи брикетов кокаина общей массой более 1,5 тонны.

Ранее в Казахстане изъяли самую крупную партию кокаина в истории страны.