На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посетитель российского кафе выстрелил в мужчину во время ссоры, пострадавший в реанимации

В Вологде в посетителя кафе выстрелили во время ссоры, он попал в реанимацию
true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Вологодской области

В Вологде 47-летнего мужчину заподозрили в стрельбе в 38-летнего оппонента после ссоры в кафе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 21 сентября в кафе на улице Комсомольской. По версии следствия, между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел выстрел в своего оппонента. После этого злоумышленник покинул заведение и скрылся с места происшествия.

Пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован в реанимационное отделение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Подозреваемого задержали при участии СОБР регионального управления Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30-ч.1 ст. 105 УК РФ, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пьяный петербуржец четыре раза выстрелил в супругу во время ссоры и попал под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами