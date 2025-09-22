Посетитель российского кафе выстрелил в мужчину во время ссоры, пострадавший в реанимации

В Вологде в посетителя кафе выстрелили во время ссоры, он попал в реанимацию

В Вологде 47-летнего мужчину заподозрили в стрельбе в 38-летнего оппонента после ссоры в кафе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 21 сентября в кафе на улице Комсомольской. По версии следствия, между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел выстрел в своего оппонента. После этого злоумышленник покинул заведение и скрылся с места происшествия.

Пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован в реанимационное отделение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Подозреваемого задержали при участии СОБР регионального управления Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30-ч.1 ст. 105 УК РФ, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

