Трамп признает движение «Антифа» террористической организацией

Белый дом: Трамп подпишет указ о признании движения «Антифа» террористическим
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 сентября, планирует подписать указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Антифа» будет признана внутренней террористической организацией, президент планирует подписать этот указ очень скоро, как только он будет подготовлен - возможно уже сегодня», — сказала она.

Представитель Белого дома отметила, что американский лидер намерен напрямую заняться источниками финансирования внутреннего терроризма в США. По словам Левитт, американские граждане могут ожидать «очень решительных действий» со стороны администрации президента в ближайшее время.

18 сентября Трамп заявил, что признает движение «Антифа» террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. На следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт планирует принять аналогичное решение в отношении леворадикалов.

Ранее Венгрия призвала ЕС признать участников «Антифа» террористами.

