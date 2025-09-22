Россиянина, забившего свою трехлетнюю дочь камнем, отправили за решетку

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани отправили за решетку отца, забившего трехлетнюю дочь камнем
На Кубани мужчину, который забил трехлетнюю дочь камнем и заявил о ее пропаже, отправили за решетку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Кавказский районный суд избрал мужчине, обвиняемому по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант будет находиться под арестом два месяца.

Инцидент произошел в станице Архангельской. Мать трехлетней девочки заявила в полицию о пропаже дочери. Поисками ребенка занимались правоохранители и волонтеры, однако 50-летний отец ребенка во время допроса сознался, что ударил дочь по голове и сбросил ее в реку Кубань. Telegram-канал 112 сообщает, что мужчина забил малолетнюю камнем и придумал историю о похищении, чтобы отвести подозрения.

Ранее мужчина случайно запустил стиральную машину с новорожденным ребенком внутри.

