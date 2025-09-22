Россиянина, забившего свою трехлетнюю дочь камнем, отправили за решетку

На Кубани мужчину, который забил трехлетнюю дочь камнем и заявил о ее пропаже, отправили за решетку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Кавказский районный суд избрал мужчине, обвиняемому по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант будет находиться под арестом два месяца.

Инцидент произошел в станице Архангельской. Мать трехлетней девочки заявила в полицию о пропаже дочери. Поисками ребенка занимались правоохранители и волонтеры, однако 50-летний отец ребенка во время допроса сознался, что ударил дочь по голове и сбросил ее в реку Кубань. Telegram-канал 112 сообщает, что мужчина забил малолетнюю камнем и придумал историю о похищении, чтобы отвести подозрения.

