Женщина переворачивала коляску с ребенком, била ее о стены и попала на видео

В Ростове проверяют женщину, которая переворачивала коляску с ребенком

В Ростове-на-Дону в поле зрения правоохранительных органов попала местная жительница, которая жестоко обращалась с маленьким ребенком. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Накануне в соцсетях распространились видео с ростовчанкой — из лифта и подъезда ЖК «Суворовский». На кадрах из лифта женщина десятки раз с разгона ударяет коляску о двери кабины. Затем она спускается с лестницы, разбивает ногой стекло входной группы, когда у нее не получается выйти на улицу, а затем переворачивает коляску так, что ребенок едва не вываливается головой на плитку.

«Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. При осмотре несовершеннолетнего телесных повреждений не обнаружено», — рассказала Волк.

О проверке в отношении ростовчанки также заявили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ранее в Подмосковье женщина избила ребенка в коляске.