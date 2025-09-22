Крупный пожар произошел в Туле

Крупный пожар произошел в деревне Барсуки в городском округе Тула. Об этом сообщил Telegram-канал «Тула Жесть».

В публикации уточняется, что огонь охватил склад на улице Малиоративная. Другие подробности пока не поступали.

22 сентября Telegram-канал Amur Mash написал, что в Хабаровске во второй раз произошел пожар в здании Театра музыкальной комедии. Прошлой осенью театр сгорел дотла, уцелело лишь административное здание. Именно в нем и вспыхнул огонь на этот раз.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Причины возгорания пока неизвестны. При этом, по информации журналистов, у театра есть проблемы с охраной. Бывало, что на крыше здания замечали подростков.

Накануне в Тюмени загорелось административное здание на улице Эрвье. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по Тюменской области, к ликвидации пожара привлекали 26 огнеборцев и девять единиц техники. В конце концов сотрудникам экстренных служб удалось потушить возгорание.

Ранее в Алтайском крае из-за пожара в санатории эвакуировали сотни человек.