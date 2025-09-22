На премию Startup Summit Awards подали рекордное количество заявок

Более 1700 заявок поступило на участие в премии Startup Summit Awards

Организаторы премии Startup Summit Awards получили более 1700 заявок от компаний, корпораций и государственных институтов из 79 регионов России, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметили организаторы, эта заявочная кампания стала рекордной.

«Участие в премии — это отличная возможность для инноваторов, технологических компаний заявить о себе, представить свои решения на международном уровне», — рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Всего в премии представлено 17 номинаций по 5 основным направлениям, среди которых венчурные инвесторы, стартапы, корпорации, популяризаторы технологического предпринимательства в медиа, а также регионы и вузы.

Самым популярным направлением стала категория «Стартапы», на которую подали 370 заявок в номинации «Лучшее решение с ИИ» и 302 заявки в номинации «Взрывной рост».

«Количество заявок на премию показывает высокий интерес рынка к новым инструментам поощрения в сфере технологического предпринимательства», — отметила управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка Наталья Магидей.

Она добавила, что участие Сбера и правительства Москвы в организации премии – это возможность создать дополнительный инструмент выявления лучших практик на российском рынке.