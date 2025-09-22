На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На премию Startup Summit Awards подали рекордное количество заявок

Shutterstock

Организаторы премии Startup Summit Awards получили более 1700 заявок от компаний, корпораций и государственных институтов из 79 регионов России, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметили организаторы, эта заявочная кампания стала рекордной.

«Участие в премии — это отличная возможность для инноваторов, технологических компаний заявить о себе, представить свои решения на международном уровне», — рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Всего в премии представлено 17 номинаций по 5 основным направлениям, среди которых венчурные инвесторы, стартапы, корпорации, популяризаторы технологического предпринимательства в медиа, а также регионы и вузы.

Самым популярным направлением стала категория «Стартапы», на которую подали 370 заявок в номинации «Лучшее решение с ИИ» и 302 заявки в номинации «Взрывной рост».

«Количество заявок на премию показывает высокий интерес рынка к новым инструментам поощрения в сфере технологического предпринимательства», — отметила управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка Наталья Магидей.

Она добавила, что участие Сбера и правительства Москвы в организации премии – это возможность создать дополнительный инструмент выявления лучших практик на российском рынке.

