В Совфеде поддержали денонсацию конвенции по предупреждению пыток

Международный комитет Совета Федерации РФ поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента.

Совфед планирует рассмотреть соответствующий законопроект на заседании 24 сентября.

Глава комитета Григорий Карасин заявил агентству, что данное решение связано с тем, что представителей РФ не пускают в Совет Европы.

«То есть они препятствуют участию Российской Федерации в выполнении этой конвенции. Это главная причина всего происходящего», — сказал он.

Законопроект о денонсации документа внес в нижнюю палату парламента российский президент Владимир Путин 8 сентября. Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который Россия не денонсировала.

Проект закона был принят Госдумой 17 сентября.

Ранее в Минюсте объяснили последствия выхода РФ из Европейской конвенции против пыток.