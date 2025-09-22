В Азербайджане родители начали отрекаться от детей ради кровных браков

Родители в Азербайджане отрекаются от детей для обхода запрета на кровные браки

В Азербайджане некоторые родители готовы отказаться от собственных детей, чтобы обойти запрет на браки между близкими родственниками. Об этом сообщил азербайджанский новостной портал Media.az.

Отмечается, что некоторые родители прибегают к юридическому отказу от детей, чтобы сохранить возможность создания семьи между двоюродными братьями и сестрами. После завершения этой процедуры формальная родственная связь прекращается, что позволяет заключать браки, не нарушая закон.

При этом адвокат Миргусейн Хабибли заявил, что этот способ не поможет обойти закон. По его словам, изменения в законодательстве основываются в первую очередь на биологическом родстве лиц, поэтому ограничения родительских прав или лишения родительских прав не поможет, подчеркнул он.

В конце июня 2024 года парламент Азербайджана принял в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий браки между близкими родственниками. Парламентарии отметили, что этот вопрос напрямую касается защиты национального генофонда и здоровья будущего поколения страны, поскольку браки между близкими родственниками часто ведут к мутациям, физическим и психическим отклонениям у их детей.

Под запрет попадает заключение брака между детьми братьев и сестер, у которых есть общие биологические дедушки и бабушки. Также запрещены бракосочетания между двоюродными братьями и сестрами.

