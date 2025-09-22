На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане родители начали отрекаться от детей ради кровных браков

Родители в Азербайджане отрекаются от детей для обхода запрета на кровные браки
close
Depositphotos

В Азербайджане некоторые родители готовы отказаться от собственных детей, чтобы обойти запрет на браки между близкими родственниками. Об этом сообщил азербайджанский новостной портал Media.az.

Отмечается, что некоторые родители прибегают к юридическому отказу от детей, чтобы сохранить возможность создания семьи между двоюродными братьями и сестрами. После завершения этой процедуры формальная родственная связь прекращается, что позволяет заключать браки, не нарушая закон.

При этом адвокат Миргусейн Хабибли заявил, что этот способ не поможет обойти закон. По его словам, изменения в законодательстве основываются в первую очередь на биологическом родстве лиц, поэтому ограничения родительских прав или лишения родительских прав не поможет, подчеркнул он.

В конце июня 2024 года парламент Азербайджана принял в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий браки между близкими родственниками. Парламентарии отметили, что этот вопрос напрямую касается защиты национального генофонда и здоровья будущего поколения страны, поскольку браки между близкими родственниками часто ведут к мутациям, физическим и психическим отклонениям у их детей.

Под запрет попадает заключение брака между детьми братьев и сестер, у которых есть общие биологические дедушки и бабушки. Также запрещены бракосочетания между двоюродными братьями и сестрами.

Ранее в Казахстане начали наказывать за кражу невест и принуждение к браку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами