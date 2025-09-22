На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Общий оборот средств при оплате T-Pay на iPhone превысил 1 млрд рублей

Более 600 тысяч клиентов воспользовались сервисом T-Pay за 5 дней
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

С момента запуска T-Pay для iPhone, 15 сентября, сервисом воспользовались 600 тыс. клиентов по всей России, сообщили в Т-Банке.

Всего за 5 дней банк провел с помощью нового сервиса более 2 млн оплат, а общий оборот превысил 1 млрд рублей.

В Т-Банке отметили, что средний чек оплат с помощью сервиса на iPhone составил 589 рублей, а максимальный – 800 тыс. рублей за оплату автозапчастей.

Также в Т-Банке добавили, что после запуска T-Pay клиенты стали реже пользоваться QR-кодами. В банке сообщили, что оплата с помощью нового сервиса удобнее и короче, чем по QR-коду, так как клиент может выбрать счет списания средств и сохранить привычные кешбэки.

Как отметил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш, ни один другой платежный инструмент не показывал на запуске таких результатов в первые дни.

«К примеру, оплата iPhone через Bluetooth Low Energy обогнала платежные стикеры, запущенные в 2022 году как замена возможности платить с помощью iPhone. Они достигли таких же результатов только спустя больше года на рынке. Это говорит о том, что россияне ждали возвращения привычного способа оплаты, с которым они знакомы и к которому привыкли», — рассказал он.

В Т-Банке отметили, что для использования нового сервиса необходимо обновить мобильное приложение банка.

