В Китае становятся популярными татуировки, сделанные на зубах

OC: татуировки на зубах набирают популярность в Китае
В Китае среди молодежи набирает популярность татуировки, сделанные на зубах, пишет Oddity Central.

Как рассказали тату-мастера, изображение наносится не на сам зуб, что могло бы навредить эмали, а на поверхность индивидуальной коронки, изготовленной по технологии 3D-печати. Главным преимуществом такого украшения называют его временный характер: в отличие от перманентной татуировки, ее можно легко удалить, просто заменив коронку на новую.

Для многих это стало новым способом самовыражения. Популярностью пользуются счастливые числа, инициалы возлюбленных, а также фразы, призванные приносить удачу, например, «зарабатывать деньги» или «достигать целей». Спрос стал настолько высок, что некоторые стоматологические клиники начали предлагать такую гравировку в качестве бесплатного бонуса при установке коронок.

Однако у новой моды нашлись и критики. Как считают стоматологи, процесс гравировки может снизить прочность конструкции и ускорить износ коронки, что не рекомендуется с медицинской точки зрения.

