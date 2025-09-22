«Аэрофлот» стал лауреатом Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии

«Аэрофлот» одержал победу в первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии, он стал лучшим в ключевой номинации --«Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных». Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Сообщается, что экспертное жюри премии отметило вклад авиакомпании в популяризацию идей о бережном отношении к домашним и диким животным. В частности, акцию, которую «Аэрофлот» реализует совместно с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Ника» — по бесплатной перевозке кошек и собак из приютов, находящихся в разных регионах страны, в новые семьи.

На церемонии вручения премии было объявлено, что акция будет проводиться бессрочно.

В авиакомпании подчеркнули, что на протяжении многих лет она последовательно поддерживает диких и домашних животных. В частности, на постоянной основе сотрудничает с Центром «Амурский тигр» и принимает участие в программе по сохранению редкого вида хищников в неволе.