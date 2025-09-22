Экономист дала советы, как вести себя с коллекторами и защитить свои права

Экономист и основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова в интервью «Известиям» поделилась рекомендациями по правильному поведению при визите коллекторов, подчеркивая, что знание своих прав и правил поведения помогает снизить стресс и избежать эскалации конфликта.

Она отметила, что первым шагом при встрече с коллекторами является спокойный запрос их фамилии, имени, организации и правового основания визита. Также важно попросить удостоверение и документы, подтверждающие переход долга, и зафиксировать полученную информацию — записать или сфотографировать ее.

Глухова подчеркнула, что важно сохранять спокойствие и избегать действий, продиктованных эмоциями. Эксперт напомнила, что с 2017 года все коллекторские агентства должны быть зарегистрированы в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП), и если агентство не внесено в этот реестр, его действия считаются незаконными. В таком случае, граждане могут не контактировать с коллекторами, а в случае угроз или давления вызов полиции будет обоснован.

Также Глухова советует фиксировать любые нарушения, такие как попытки проникновения в квартиру без согласия, угрозы или общение вне установленного времени. Экономист рекомендует не повышать голос, а спокойно уточнить размер долга, начисления и пени, а также запросить документы, подтверждающие переход права требования и расчет задолженности.

Кроме того, специалист советует проявлять инициативу и предлагать возможные пути решения, такие как рассрочка, частичные платежи или письменный план реструктуризации долга. В случае нарушений со стороны коллекторов, она рекомендует собирать доказательства и обращаться в полицию, ФССП и Роспотребнадзор. Глухова подчеркнула, что не стоит бояться «черных» коллекторов, так как при правильном подходе они могут стать полезными союзниками в решении финансовых проблем.

Ранее россиянам рассказали, как правильно давать деньги в долг.