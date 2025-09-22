На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина устроил в библиотеке пожар из-за книг, якобы искажающих историю

В Берлине мужчина попытался сжечь в библиотеке книги с недостоверной информацией
Shutterstock

В Берлине мужчина устроил пожар в библиотеке, пытаясь избавить других читателей от книг, искажающих реальность. Об этом говорится в отчете полиции.

Инцидент произошел днем 20 сентября в публичной библиотеке при Французском культурном центре в районе Шарлоттенбург. Около 12:10 полицейские получили сообщение о пожаре в этом учреждении и отправились на место происшествия.

По предварительным данным, 35-летний посетитель облил несколько библиотечных книг горючим веществом и поджег их, однако пожар был быстро ликвидирован при активном участии присутствующих. В результате никто не пострадал.

Поджигатель не оказал сопротивления при задержании и даже смог объяснить свой поступок. Мужчина заявил, что описание исторических событий в подожженных им книгах является недостоверным, поэтому он решил избавиться от них.

После выяснения обстоятельств дела следователи освободили задержанного из-под стражи.

Ранее на Украине уволили дизайнера из-за учебника с картой страны без Крыма.

