На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники стали представляться военными и журналистами

МВД: мошенники на сайтах знакомств выдают себя за военных, журналистов и врачей
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военнослужащих, врачей и журналистов. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Преступники быстро переходят к эмоциональному разговору и уже через несколько дней могут признаться потенциальной жертве в глубокой привязанности и даже любви.

«Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — повод для трогательной истории», — предупредили в МВД.

Кроме того, аферисты регулярно выдают себя за успешных бизнесменов. После признания в симпатии мошенники предлагают на бесплатной основе обучить собеседника инвестиционной стратегии, которая якобы помогла им стать «криптомиллионерами». Правоохранители подчеркивают, что «проект окажется скамом, а деньги украдут».

До этого в МВД рассказали, что если собеседник на сайте знакомств постоянно живет за границей, но ищет партнера в конкретном регионе России, то это может быть мошенник.

Ранее в России выявили новую схему мошенничества, нацеленную на военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами