Мошенники стали представляться военными и журналистами

МВД: мошенники на сайтах знакомств выдают себя за военных, журналистов и врачей

Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военнослужащих, врачей и журналистов. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Преступники быстро переходят к эмоциональному разговору и уже через несколько дней могут признаться потенциальной жертве в глубокой привязанности и даже любви.

«Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — повод для трогательной истории», — предупредили в МВД.

Кроме того, аферисты регулярно выдают себя за успешных бизнесменов. После признания в симпатии мошенники предлагают на бесплатной основе обучить собеседника инвестиционной стратегии, которая якобы помогла им стать «криптомиллионерами». Правоохранители подчеркивают, что «проект окажется скамом, а деньги украдут».

До этого в МВД рассказали, что если собеседник на сайте знакомств постоянно живет за границей, но ищет партнера в конкретном регионе России, то это может быть мошенник.

Ранее в России выявили новую схему мошенничества, нацеленную на военных.