Пропавшая в Бангкоке россиянка не узнает родных после воссоединения с семьей

SHOT: у найденной в Таиланде россиянки наблюдаются симптомы помутнения рассудка
Telegram-канал «Amur Mash»

У россиянки, найденной в Таиланде после восьми дней поисков, обнаружились проблемы с памятью, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 34-летняя Эрика Владыко после возвращения находится в неадекватном состоянии. Женщина воссоединилась с матерью, но не узнает ее и не подпускает к себе. Также она якобы не понимает, что оставила собственную дочь в хостеле и что та провела неделю в местном детдоме.

Очевидцы утверждают, что россиянка не употребляла наркотики и остается трезвой, однако не понимает, что происходит вокруг и не способна отдавать отчет своим действиям. Сегодня у женщины заканчивается виза, но продлить ее она не в состоянии.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента с исчезновением иностранки.

По информации Mash, туристку могли опоить и похитить, поскольку в последний раз ее видели в криминальном районе тайской столицы. После этого русскоязычные волонтеры организовали поиски Эрики. Четырехлетнюю дочь, которую россиянка оставила в отеле перед своим исчезновением, забрала бабушка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее женщина случайно нашла своего мужа, пропавшего семь лет назад, с новой женой.

