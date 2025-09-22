В трех российских аэропортах отменили план «Ковер»

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения вводились рано утром 22 сентября.

По словам Кореняко, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов рейсов. В период действия плана «Ковер» на запасной аэродром улетел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 21 сентября аналогичные меры были введены в аэропорту Сочи. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за четыре часа уничтожили над тремя южными регионами 22 беспилотника ВСУ самолетного типа.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.