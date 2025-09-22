На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ
true
true
true
close
Depositphotos

Депутат Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить зарплаты главврачей и директоров школ. Об этом пишут РИА Новости.

«Заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — говорится в обращении.

Миронов также пояснил, что предел в 100% — это управленческая надбавка, достаточная для оценки повышенной ответственности руководителя.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах. Госпитальными школами называют учебные заведения для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.

В свою очередь депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР предложили провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах России. Они направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ соответствующие обращения.

Ранее в Госдуме не поддержали введение предмета по подготовке к браку в школах и вузах РФ.

