Россиянам объяснили, как вычислить мошенника на сайте знакомств

МВД: мошенники на сайте знакомств могут искать жертв в конкретном регионе России
Shutterstock

Если собеседник на сайте знакомств постоянно живет за границей, но ищет партнера в конкретном регионе России, то это может быть мошенник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, наиболее распространенная мошенническая схема на сайтах знакомств заключается в предложении встречи, которая в итоге обернется «непредвиденными обстоятельствами». Впоследствии злоумышленники начнут просить деньги у своего собеседника, отметили в МВД.

«Злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и нужны средства «для внесения залога», — говорится в материалах министерства.

В июне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в мессенджере Telegram мошенники используют боты для знакомств, чтобы собирать данные о школьниках и студентах. В дальнейшем эта информация может использоваться для мошенничества и угроз, включая так называемый «доксинг» — публикацию личных данных без согласия владельца.

Ранее в России выявили новую схему мошенничества, нацеленную на военных.

