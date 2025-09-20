На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раменском задержали подростка после стрельбы

МВД задержало 15-летнего мальчика после драки со стрельбой в Раменском
true
true
true
close
Shutterstock

Полиция РФ задержала 15-летнего мальчика после драки со стрельбой в Раменском. Об этом сообщило МВД Московской области в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета», — рассказали полицейские.

Инцидент произошел на парковке на улице Гурьева. Большая часть участников конфликта скрылись с места пр

Участники драки скрылись с места происшествия. Один из них - 15-летний житель Москвы - задержан и доставлен в полицию. Разыскиваются другие участники конфликта. За медицинской помощью никто из них не обращался.

До этого в Татарстане полицейские выстрелили в водителя на проезжей части. На кадрах с места событий видно, что полицейские пытаются задержать мужчину, но он нападает на сотрудников правоохранительных органов и кричит. Один из полицейских при этом толкает спутницу водителя на землю.

Ранее жесткая драка сибиряков с пистолетом попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами