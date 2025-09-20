В Раменском задержали подростка после стрельбы

МВД задержало 15-летнего мальчика после драки со стрельбой в Раменском

Полиция РФ задержала 15-летнего мальчика после драки со стрельбой в Раменском. Об этом сообщило МВД Московской области в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета», — рассказали полицейские.

Инцидент произошел на парковке на улице Гурьева. Большая часть участников конфликта скрылись с места пр

Участники драки скрылись с места происшествия. Один из них - 15-летний житель Москвы - задержан и доставлен в полицию. Разыскиваются другие участники конфликта. За медицинской помощью никто из них не обращался.

До этого в Татарстане полицейские выстрелили в водителя на проезжей части. На кадрах с места событий видно, что полицейские пытаются задержать мужчину, но он нападает на сотрудников правоохранительных органов и кричит. Один из полицейских при этом толкает спутницу водителя на землю.

Ранее жесткая драка сибиряков с пистолетом попала на видео.