Студентов РАНХИГС испугала слишком реалистичная учебная тревога

Baza: на учебной тревоге в РАНХиГС применили петарды и боевое оружие

На учебной тревоге в РАНХиГС (Российск академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) применили петарды и боевое оружие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе учений в здании появились вооруженные мужчины в масках с оружием, после чего студенты принялись баррикадировать кабинеты и эвакуироваться, следуя указаниям преподавателей.

О мероприятии студентов предупредили заранее, однако многие из них испытали шок и потрясение из-за реалистичной имитации террористического акта.

«Стреляли холостыми, петарды имитировали взрывы, все продлилось минут 20, но всё равно было страшно, порой жутко», — рассказала одна из студенток.

До этого в Москве заметили неизвестного с автоматом у школы №2123 в Столовом переулке, который громко слушал музыку через колонку. Когда полиция начала его искать, оказалось, что родителей и учеников напугал подросток с игрушечным оружием, который ждал друга возле школы. С ним была проведена воспитательная беседа.

Ранее Подмосковный ТЦ эвакуировали из-за «не учебной тревоги».