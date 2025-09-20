На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Студентов РАНХИГС испугала слишком реалистичная учебная тревога

Baza: на учебной тревоге в РАНХиГС применили петарды и боевое оружие
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

На учебной тревоге в РАНХиГС (Российск академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) применили петарды и боевое оружие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе учений в здании появились вооруженные мужчины в масках с оружием, после чего студенты принялись баррикадировать кабинеты и эвакуироваться, следуя указаниям преподавателей.

О мероприятии студентов предупредили заранее, однако многие из них испытали шок и потрясение из-за реалистичной имитации террористического акта.

«Стреляли холостыми, петарды имитировали взрывы, все продлилось минут 20, но всё равно было страшно, порой жутко», — рассказала одна из студенток.

До этого в Москве заметили неизвестного с автоматом у школы №2123 в Столовом переулке, который громко слушал музыку через колонку. Когда полиция начала его искать, оказалось, что родителей и учеников напугал подросток с игрушечным оружием, который ждал друга возле школы. С ним была проведена воспитательная беседа.

Ранее Подмосковный ТЦ эвакуировали из-за «не учебной тревоги».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами