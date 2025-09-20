На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин выделил деньги для Южной Осетии из личного фонда

Путин выделил деньги из личного фонда для учителей Южной Осетии
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение об оказании дополнительной поддержки образовательным учреждениям Южной Осетии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи с преподавателями в Цхинвале, передает ТАСС.

Кириенко отметил, что данное решение принято лично президентом, а финансирование выделяется не просто из государственного бюджета.

«Из личного резервного фонда президента выделены средства», — подчеркнул первый замглавы АП.

Кириенко пояснил, что средства на доплаты уже запланированы на сентябрь. Это позволит учителям получить их в ближайшее время, а с января будущего года начнется полноценное финансирование.

В частности, в школах Южной Осетии вводится должность советника по воспитательной работе с установленной заработной платой в 40 тыс. рублей ежемесячно.

Кроме того, учителя осетинского и русского языков будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей.

Ранее Путин пообещал, что Россия будет помогать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами