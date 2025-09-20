Путин выделил деньги для Южной Осетии из личного фонда

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение об оказании дополнительной поддержки образовательным учреждениям Южной Осетии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе встречи с преподавателями в Цхинвале, передает ТАСС.
Кириенко отметил, что данное решение принято лично президентом, а финансирование выделяется не просто из государственного бюджета.
«Из личного резервного фонда президента выделены средства», — подчеркнул первый замглавы АП.
Кириенко пояснил, что средства на доплаты уже запланированы на сентябрь. Это позволит учителям получить их в ближайшее время, а с января будущего года начнется полноценное финансирование.
В частности, в школах Южной Осетии вводится должность советника по воспитательной работе с установленной заработной платой в 40 тыс. рублей ежемесячно.
Кроме того, учителя осетинского и русского языков будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей.
Ранее Путин пообещал, что Россия будет помогать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности.