Медики Владивостока не спасли пьющую женщину с гигантской печенью

Во Владивостоке у женщины обнаружили гигантскую печень. Об этом сообщает Baza.
К медикам пациентка поступила в тяжелом состоянии. Она много выпивала и из-за изменений в организме перестала ходить.
«Ей диагностировали развитую алкогольную полинейропатию – болезнь, поражающую периферическую нервную систему и способную привести к инвалидности», – сообщается в публикации.
Медики провели обследование, по результатам которого выявили печень гигантских размеров. Из-за своих размеров влияла на работу других органов, это привело к отказу почек.
Врачи провели все необходимые манипуляции, но спасти пострадавшую не смогли.
До этого в Сочи медики спасли женщину с огромной злокачественной опухолью. В течение многих лет она наблюдалась у медиков, которые диагностировали ей многоузловой зоб, но операцию откладывала. В результате новообразование достигло полметра. Операция прошла успешно.
Ранее пациентке едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки.