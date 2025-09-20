Медики Владивостока не спасли пьющую женщину с гигантской печенью

Во Владивостоке у женщины обнаружили гигантскую печень. Об этом сообщает Baza.

К медикам пациентка поступила в тяжелом состоянии. Она много выпивала и из-за изменений в организме перестала ходить.

«Ей диагностировали развитую алкогольную полинейропатию – болезнь, поражающую периферическую нервную систему и способную привести к инвалидности», – сообщается в публикации.

Медики провели обследование, по результатам которого выявили печень гигантских размеров. Из-за своих размеров влияла на работу других органов, это привело к отказу почек.

Врачи провели все необходимые манипуляции, но спасти пострадавшую не смогли.

До этого в Сочи медики спасли женщину с огромной злокачественной опухолью. В течение многих лет она наблюдалась у медиков, которые диагностировали ей многоузловой зоб, но операцию откладывала. В результате новообразование достигло полметра. Операция прошла успешно.

Ранее пациентке едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки.