Три российских аэропорта возобновили работу

В аэропортах Волгограда, Ульяновска и Самары сняты ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда, Ульяновска и Самары сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В Волгограде ограничения были введены около 23 часов 19 сентября на фоне атаки беспилотников на регион, позднее — в Ульяновске и Самаре.

Соответствующие меры также вводились в аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова.

Как сообщали в Минтрансе РФ, при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Ранее в Росавиации рассказали о планах по выделению средств авиакомпаниям из-за ограничений.