В аэропорту Самары ввели ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Самары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Также ограничения вводились в аэропорту Ульяновска.

18 сентября временные ограничения вводили в аэропортах Самары и Саратова. Позже их сняли.

В мае Минтранс России сообщал, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

