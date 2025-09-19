Петербургский автобус сбил 70-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу

В Петербурге 70-летняя пенсионерка решила перейти дорогу на красный и столкнулась с автобусом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 18 сентября на пересечении Институтского проспекта и проспекта Мориса Тореза. По предварительным данным, пожилая женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, когда водитель рейсового автобуса совершил наезд на нее. На кадрах с места происшествия видно, как пенсионерка падает на асфальт.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее в Татарстане мужчина выбежал на рельсы и попал под трамвай.