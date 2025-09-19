На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе младенец не выжил после еды, которой его накормила няня

В Волжском няня накормила младенца макаронами, он не выжил
«Газета.Ru»

В Волгоградской области перед судом предстанет 30-летняя местная жительница, которая лишила жизни 11-месячного ребенка, накормив его макаронами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с 2024 года женщина обвиняемая находилась в отпуске по уходу за своим ребенком и решила подзаработать. Она дала объявление о том, что готова быть няней. В апреле за услугами женщины обратилась семейная пара из Волжского, и обвиняемая согласилась присматривать за их сыном-младенцем. В ночь с 3 на 4 мая супруги оставили 11-месячного младенца с помощницей.

«Утром 04 мая 2025 года женщина, пренебрегая правилами и стандартами кормления детей в возрасте до 1 года, накормила малолетнего ребенка отварными макаронами, положила на диван и вышла в другую комнату. Вернувшись примерно через 40 минут, она обнаружила, что малыш задыхается, его кожные покровы изменили цвет», — рассказали в ведомстве.

Женщина не смогла оказать младенцу первую помощь, так как не обладала необходимыми навыками. Она вызвала скорую, но прибывшие медики спасти ребенка не смогли.

Фигурантка признала вину во вменяемом ей преступлении частично, вскоре она предстанет перед судом.

Ранее няня из Москвы укусила ребенка в воспитательных целях и попала под суд.

