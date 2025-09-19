В отелях Аланьи рассказали, планируется ли эвакуация туристов из-за лесных пожаров

РИА: из отелей Аланьи не собираются эвакуировать туристов, несмотря на пожары

Лесной пожар в Аланье распространился в нескольких километрах от побережья и пока не угрожает отдыхающим. Эвакуация не планируется, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей нескольких турецких гостиниц.

«Мы видим дым от пожаров, но никакой эвакуации не планируется. Пожар, кажется, в семи километрах от нас. В отеле сейчас отдыхают туристы», — сообщили в отеле Utopia World.

Так же ответили в гостиницах Kırbıyık Resort Hotel и Konak Seaside Resort.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что огонь приближается к отелям, где отдыхают в том числе российские туристы. Так, по данным журналистов, несколько сотен россиян, которые отдыхают в отелях Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel, наблюдают ужасную картину. К туристической зоне приближается лесной пожар. По словам туристов, с утра ощущается едкий запах гари. Небо заволокло дымом.

Турецкие издания пишут, что из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий. Эвакуированы несколько домов.

