На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В отелях Аланьи рассказали, планируется ли эвакуация туристов из-за лесных пожаров

РИА: из отелей Аланьи не собираются эвакуировать туристов, несмотря на пожары
true
true
true

Лесной пожар в Аланье распространился в нескольких километрах от побережья и пока не угрожает отдыхающим. Эвакуация не планируется, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей нескольких турецких гостиниц.

«Мы видим дым от пожаров, но никакой эвакуации не планируется. Пожар, кажется, в семи километрах от нас. В отеле сейчас отдыхают туристы», — сообщили в отеле Utopia World.

Так же ответили в гостиницах Kırbıyık Resort Hotel и Konak Seaside Resort.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что огонь приближается к отелям, где отдыхают в том числе российские туристы. Так, по данным журналистов, несколько сотен россиян, которые отдыхают в отелях Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel, наблюдают ужасную картину. К туристической зоне приближается лесной пожар. По словам туристов, с утра ощущается едкий запах гари. Небо заволокло дымом.

Турецкие издания пишут, что из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий. Эвакуированы несколько домов.

Ранее в Турции назвали причину масштабных лесных пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами