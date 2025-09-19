На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Югре прошел фестиваль этнической культуры

«Роснефть» помогла организовать этнофестиваль в Югре
true
true
true
close
Пресс-служба «Норникеля»

В Югре при поддержке «Роснефти» прошел фестиваль этнической культуры коренных народов Севера, в котором приняли участие более 500 представителей разных народов, сообщает пресс-служба компании.

Коренные жители Югры в рамках фестиваля познакомили гостей со своей культурой и традициями.

Также на фестивале прошли мастер-классы по национальному декоративно-прикладному искусству, в ходе которых участников научили изготавливать обереги и украшения из природных материалов.

Кроме того, на фестивале прошли соревнования по спортивным играм коренных народов Севера, среди которых прыжки через нарты, стрельба из лука и другие.

На фестивале также прошли выступления фольклорных групп, работала тематическая фотозона, а в конце прошел концерт участников корпоративного фестиваля «Энергия талантов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами