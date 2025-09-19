В Югре прошел фестиваль этнической культуры

В Югре при поддержке «Роснефти» прошел фестиваль этнической культуры коренных народов Севера, в котором приняли участие более 500 представителей разных народов, сообщает пресс-служба компании.

Коренные жители Югры в рамках фестиваля познакомили гостей со своей культурой и традициями.

Также на фестивале прошли мастер-классы по национальному декоративно-прикладному искусству, в ходе которых участников научили изготавливать обереги и украшения из природных материалов.

Кроме того, на фестивале прошли соревнования по спортивным играм коренных народов Севера, среди которых прыжки через нарты, стрельба из лука и другие.

На фестивале также прошли выступления фольклорных групп, работала тематическая фотозона, а в конце прошел концерт участников корпоративного фестиваля «Энергия талантов».