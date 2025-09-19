На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ОК, фонд «Альцрус» и «ЛизаАлерт» запускают проект ко Дню борьбы с болезнью Альцгеймера

Одноклассники, фонд «Альцрус» и «ЛизаАлерт» запускают проект о профилактике потери памяти
Одноклассники

Соцсеть Одноклассники, благотворительный фонд помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запускают проект о профилактике потери памяти ко Дню борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщила пресс-служба ОК.

В рамках проекта в группе фонда «Альцрус» появился каталог игр с упражнениями для стимуляции работы мозга, которые помогут людям старшего возраста научиться распознавать первые признаки деменции.

Отмечается, что игровые механики развивают навыки запоминания объектов, восстановления последовательностей слов и чисел. С ними пользователи смогут в игровом формате заниматься профилактикой деменции.

Кроме того, в группах «Альцрус» и «ЛизаАлерт» эксперты расскажут о ранней диагностике деменции и профилактике этого заболевания, а также об уходе за людьми с болезнью Альцгеймера и поиске пропавших людей.

Проект стартует 21 сентября, во Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, и продлится до конца месяца.

