Самолет из Пекина вынужденно сел на территории Иркутского авиазавода

Летевший из Пекина самолет приземлился на ВПП авиазавода в Иркутске из-за тумана
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пассажирский самолет Boeing-747, следовавший из Пекина в Иркутск, совершил посадку на аэродроме Иркутского авиазавода из-за тумана. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Как рассказали в надзорном ведомстве, лайнер принадлежит компании «Сибирь».

«Воздушное судно <...> по решению командира <...> осуществило посадку на запасном аэродроме — ВПП (взлетно-посадочной полосе — «Газета.Ru») Иркутского авиационного завода в связи с плохими метеорологическими условиями», — говорится в заявлении.

Из него следует, что на борту самолета находились 174 человека — семь членов экипажа и 167 пассажиров. При внеплановой посадке никто не пострадал.

По данным прокуратуры, в тот же день в 12:55 по местному времени (7:55 мск) лайнер прибыл в аэропорт назначения.

17 сентября самолет Ан-2 совершил аварийную посадку возле села Георгиевка в Самарской области. В Приволжской транспортной прокуратуре рассказали, что у пилота отсутствовали права на управление воздушным судном. Более того, самолет не имел государственной регистрации, на его борту не было обнаружено судовой и полетной документации.

По данным надзорного ведомства, причиной ЧП могло стать управление воздушным судном человеком без прав. Пилота оштрафовали на 55 тыс. рублей.

Ранее самолет, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту Таллина из-за закрытия Пулково.

