В России заявили о необходимости поддержки цифрового суверенитета страны

Глава Роскомнадзора Липов: стран с цифровым суверенитетом в мире – единицы
Pexels

В мире стран, обладающих полноценным цифровым суверенитетом, — единицы, заявил «Известиям» руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

Он отметил, что важнейший признак цифрового суверенитета – способность национальной цифровой экосистемы эффективно работать даже при попытках отключить страну от внешнего интернета.

«Цифровой суверенитет — это еще и умение себя защищать. Стран с полноценным цифровым суверенитетом меньше, чем государств с ядерным оружием. Лишь Россия, Китай и США способны поддерживать свой цифровой суверенитет на высоком уровне», — сказал он.

По словам Липова, российские поисковики, соцсети, видеоплатформы и мессенджеры дают стране информационную независимость.

«Плюс безопасность информации, устойчивость ее передачи нам гарантируют наши автоматизированная система безопасности интернета и собственные системы маршрутизации трафика в Рунете», — добавил он.

Также Липов отметил, что запуск национального мессенджера Max стал еще одним шагом в укреплении цифрового суверенитета России.

«Критически важное положительное отличие Max — целенаправленная и эффективная борьба с мошенниками. Встроенные системы и службы безопасности национального мессенджера уже заблокировали более 70 тыс. сим-карт, с которых звонили преступники нашим гражданам», — сказал он.

Кроме того, Липов заявил, что российские пользователи тоже помогают укреплять цифровой суверенитет страны.

«Важная часть цифрового суверенитета — понимание рисков, следование определенным правилам, развитие навыков безопасного использования интернет-сервисов», — сказал он.

