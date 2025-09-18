На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение после сбоя

Дептранс: движение на Сокольнической линии возобновлено после ЧП
РИА Новости

На Сокольнической линии метро в Москве восстановили движение после сбоя. Об этом сообщает столичный Дептранс в официальном Telegram-канале.

«Движение на Сокольнической линии в графике», — говорится в посте.

До этого в ведомстве сообщали, что на восточном участке Сокольнической линии временно увеличили интервалы движения из-за человека на пути. Не было движения от станции «Парк культуры» до станции «Сокольники». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными промежутками, писал Дептранс.

18 сентября начальник отдела Минздрава России Николай Сидоренко спас пассажира московского метро, упавшего на рельсы. Инцидент произошел на станции «Площадь Революции».

По данным СМИ, молодой человек оступился и упал с платформы на пути. Очевидцем происшествия стал Николай Сидоренко, который в этот момент возвращался с работы. Он связался с дежурным станции и начал подавать сигналы машинисту, чтобы тот остановил поезд. Состав затормозил в последние секунды — до упавшего на рельсы пассажира оставалось буквально несколько сантиметров. Чиновник с другими пассажирами метро помог парню выбраться на платформу.

Ранее в Петербурге на станции метро прямо перед тоннелем на рельсы рухнула коляска.

