Россиянка выпрыгнула из окна и пыталась натравить собаку на приставов

В Забайкалье женщина задолжала 1,4 млн алиментов и пыталась сбежать от приставов

В Забайкалье мать двоих детей, условно осужденная за неуплату почти 1,4 млн рублей алиментов, пыталась сбежать от приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.

После вступления приговора в силу женщина начала игнорировать обязательные явки в уголовно-исполнительную инспекцию. Из-за этого ее объявили в розыск.

В итоге судебны приставы пришли к ней домой, но женщина не открывала дверь. Тогда один из приставов пошел осматривать двор и заметил, как она выпрыгнула из окна первого этажа и попыталась спрятаться в сарае.

Пристав приказал ей остановиться, но женщина начала ругаться и попыталась спустить на него агрессивную собаку, сидящую на цепи. Когда мужчина пригрозил применить огнестрельное оружие, должница снова попыталась убежать.

В конце концов женщину остановили и надели на нее наручники. В отношении должницы составили протокол за воспрепятствование законной деятельности и передали сотрудникам ФСИН.

